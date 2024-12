L’attaccante del Brasile vuole giocare ai Mondiali del 2026 dopo essere rimesso in forma all’Al Hilal

Leggi su Justcalcio.com

Il capocannoniere di tutti i tempi del Brasile, Neymar, ha dichiarato di volere tornare in nazionale nonostante un'assenza per infortunio di oltre 13 mesi dalle nazionali. Il 32enne ha battuto il record di Pelé segnando il 78esimo dei suoi 79 gol in nazionale durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo del Brasile contro la Bolivia nel settembre 2023, ma si è rotto il legamento crociato anteriore contro l'Uruguay il mese successivo. "La Coppa del Mondo è l'obiettivo di tutti i giocatori", ha detto Neymar a RMC. "Ho già giocato tre volte e voglio farne un quarto. Devo concentrarmi su questo, prepararmi bene qui al club side Al-Hilal e avere questo obiettivo a medio termine. Sono tornato in forma nel mio club".