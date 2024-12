Calciomercato.it - La Juventus accelera: nuovo difensore e doppia firma in arrivo

Leggi su Calciomercato.it

Sì ai bianconeri a un passo: accordo fino a giugno 2029, con eventuale opzione per un ulteriore annoLasarà una delle protagoniste del calciomercato di gennaio. Prioritario l’acquisto di almeno un centrale, considerata le uscite di scena per infortunio di Bremer e Cabal. In pole c’è Antonio Silva del Benfica, con il suo agente Jorge Mendes al lavoro per trovare la formula che faccia contente tutte le parti in causa.in– calciomercato.itMendes ha in scuderia pure Conceicao, il rinforzo estivo che sta rendendo di più. Prima del big match di Champions League contro il Manchester City, Cristiano Giuntoli ha assicurato che il portoghese rimarrà a Torino. Tradotto, che verrà acquistato a titolo definitivo, dopo i 7 milioni e passa spesi per il prestito oneroso.