Insieme a cappotti rigorosi pellicciotti avvolgenti o giacche imbottite Il classico beanie non smette di affascinare e conquistare per ogni età e occasione

Armamentario di stile. Stratificati e compositi, i look della stagione fredda fanno affidamento su elementi decorativi tutt’altro che secondari. Accessori che coniugano estetica e funzionalità, sintesi unica di comfort e glamour. Oltre a sciarpee guanti in pelle, allora, è arrivato il momento di riscoprire il berretto donna invernale. Come vestirsi a dicembre 2024: 5 outfit a cui ispirarsi X Il cosiddetto, infatti, mantiene intatto quel suo fascino indiscutibilmente cool e senza tempo, adatto a fashioniste dietà.