Elden Ring Nightreign annunciato ai TGA 2024 con i primi dettagli

Dopo Shadow of the Erdtree,si espande ancora, questa volta in modo diverso, attraverso un titolo standalone con meccaniche innovative, rispetto il gioco base e il DLC, ci stiamo riferendo adurante i The Game Awardstornerà nel 2025 conporterà i giocatori in una versione alternativa di Sepolcride, una mappa costellata di sfide e segreti da scoprire, oltre naturalmente nemici da sconfiggere e termibili boss, accampamenti e fortezze. A differenza dell’esperienza base, il gioco è pensato per squadre da tre giocatori, i quali potranno esplorare la mappa in cerca di rune ed armi per potenziare il proprio personaggio, incentrando l’esperienza sull’adattamento rapido e decisione tattiche invece che sulle statistiche.