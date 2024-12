ConcordatoLeo | no flopbene emersione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.50 "Ancora stiamo facendo i conti" ma "il dato più interessante è legato al fatto che una buona fetta dei contribuenti che hanno aderito stavano sotto all'8 nella pagella fiscale, soggetti che in qualche modo sono emersi".Così il viceministro all'Economia,Leo,sul concordato preventivo, a margine di Atreju. "Non direi che è stato un flop, direi che è stato sicuramente un meccanismo che mira a far emergere il sommerso e il risultato è stato abbastanza buono", ha aggiunto.I tempi per sostituire Ruffini? "Speriamo di farlo celermente".