Alex Consani la transgender che ha vinto il premio Modella dell’anno | Ho iniziato la transizione a 8 anni

Leggi su Open.online

, 21, è una donna. Ed è anche la prima ad averilai Fashion Awards di Londra. In un’intervista a Repubblica dice che «di solito a queste cerimonie ti avvisano prima se vinci, lì invece niente. Ero nervosa, ma ero circondata dalla mia famiglia e i miei amici: alla fine me la sono goduta». Durante la cerimonia ha ringraziato le sorelle trans che le hanno aperto la strada: «Sono cresciuta vedendo come venivano emarginate e ignorate, perciò il mio obiettivo era arrivare in una posizione in cui tutte loro fossero accettate e volute. Quando ho potuto riconoscere il loro valore davanti al gotha della moda, l’ho fatto».La responsabilitànel colloquio con Serena Tebaldi dice di sentire una responsabilità nei confronti della comunità: «Quando hoa fare lami sono detta: io sono prima di tutto donna, poie poi trans.