Volley femminile le Finali di Coppa Italia tornano a Bologna nel 2025

LedellaFrecciarossadifaranno ritorno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il Comune bolognese aveva già ospitato la manifestazione nel 2023, quando fu segnato il record storico di spettatori per un evento di Lega, con 7800 presenze per lo scontro tra Conegliano e Milano, poi superato giusto questo settembre con la Superandata in scena al Palazzetto dello Sport di Roma.LE DATENon cambia il programma del fine settimana, che sarà quello dell’8-9 debbraio prossimo. Le due semisaranno in programma sabato 8 febbraio, alle 15.30 e alle 18, mentre la domenica 9 si aprirà con la Finale di Serie A2 alle 12, seguita alle 15.20 dallassima di Serie A1. Le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four di Serie A1 verranno stabilite dai quarti di finale, in programma tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, mentre le dueste di Serie A2 usciranno dai quarti di finale del 18 dicembre e dalle semidell’8 gennaio.