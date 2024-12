Anteprima24.it - VIDEO/ Fumagalli a Punto C: “Avellino, Catania e Trapani le mie favorite. Le sfide contro il Benevento mi caricavano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiOspite diC, il format di Anteprima 24 sulla serie C, l’ex portiere del Messina Ermannoche ha “fatto le carte” al girone C indicando le sue. “Il– ha detto – sta facendo un campionato da chapeu, tanto di cappello. Mister Auteri è riuscito ad entrare nella testa dei calciatori. Sono belli da vedere, stanno facendo un grande campionato ed è giusto che sono al primo posto. Le altre? Il Foggia ha avuto un po’ di problemi. Non è mai facile, devi entrare in sintonia con la gente e ci sono tante variabili. Per ora non sono riusciti a trovare quella giusta scintilla. Ora con il nuovo mister stanno facendo bene. Lo dirò fino alla morte, le mie favorire sonoche avevo individuato in estate. Dietro hanno società importanti e calciatori che hanno già vinto.