Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2024 ore 19 | 15

13 DICEMBREORE 19.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA REGIONALE AUSONIARISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 7+500TRA SAN GIORGIO A LIRI E PIGNATARO INTERAMNA, LAè STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATACI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREPER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANAPER UN ALTRO INCIDENTE IN INTERNA ANCORA CODE DA CASAL DEL MARMO ALLA FLAMINIA Più AVANTI CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA PRENESTINAIN ESTERNA ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE TRA PESCACCIO E VIA DEL MARE PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO DALLA COLOMBO ALLA TUSCOLANACI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EURSUL TRATTO URBANOCODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ESTDIAMO ORA UN AGGIORNAMENTO SULLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICOVA AVANTI FINO ALLE 20 LA SECONDA FASCIA DI GARANZIAPOI LO SCIOPERO RIPRENDE ALLE 20.