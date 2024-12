Thesocialpost.it - Valsamoggia, perforata conduttura del gas: 6mila famiglie al gelo e nube densa e gialla in cielo

(Bologna), 12 dicembre 2024 – Allarme rosso in via Lunga, la strada provinciale che collega il distretto industriale di Crespellano con la via Emilia. Nel tardo pomeriggio, durante i lavori di un cantiere per conto di Enel, una trivella ha perforato una condotta di media pressione del gas metano, causando una grave perdita di gas e l’interruzione della fornitura a circautenze trae Anzola Emilia. L’incidente ha provocato il blocco del riscaldamento e dei fornelli nelle zone di Ponte Samoggia, Crespellano, Pragatto e Calcara.L’incidente, avvenuto tra le 16:30 e le 17:00, non ha fortunatamente causato feriti, grazie anche al fatto che l’area è scarsamente abitata. L’allarme è scattato immediatamente, con l’intervento coordinato dei Vigili del fuoco, dei carabinieri delle stazioni locali, della polizia locale e della protezione civile.