Stazione sciistica amiatina. Domenica forse si apre, ma si teme la pioggia

Amiata (Grosseto), 13 dicembre 2024 – Sull’Amiata c’è una data, ipotetica, di apertura dellaed è. La Isa, che gestisce gli impianti, chiarisce: “Sise ci sono le condizioni” e le condizioni perché si possa sciare almeno in alcune piste del versante grossetano è che la neve naturale nei giorni scorsi regga fino a dopodomani. Tutto sarebbe abbastanza prevedibile con condizioni meteo lineari, invece per oggi e domani sono previsti diversi cambiamenti ma di base si prevede un alzamento di temperature con venti da Sud Est e pericolo di. Nel frattempo i tecnici della Isa hanno eseguito un sopralluogo del comprensorio. “Siamo usciti con i mezzi battipista lungo i tracciati – spiegano dalla Isa – ma lo strato nevoso è talmente basso che i cingoli del gatto, in alcuni punti, portano a galla la terra.