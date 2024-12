Quifinanza.it - Richiamati prima di Natale prodotti Bauli per rischio presenza allergene, i lotti ritirati

Il marchioè stato informato di un potenziale pericolo nei suoi. Sul sito si legge che, per evitare conseguenze sulla salute, alcunispecifici di dolci non devono essere consumati. Così come avviene con i ritiri previsti dal ministero della Salute, che si occupa di monitorare iche mettono ala salute, anche supermercati della grande distribuzione e le stesse aziende possono informare i clienti di eventuali rischi.In questo caso un fornitore ha informatodelladi unin una delle materie prime utilizzate per alcunidolciari natalizi. Da qui la richiesta di non consumo per evitare reazioni allergiche nei consumatori che non possono assumere arachidi.Richiamo per dolciIl ministero della Salute non ha ancora inviato una nota relativa al richiamo di alcuni, come fa di solito attraverso l’app e il sito dedicati.