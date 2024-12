Ilgiorno.it - Processo sul mattone sporco a Usmate Velate: il Comune si costituisce parte civile

Lunedì, in tribunale a Monza, all’udienza preliminare delsul, ci sarà anche il. L’Amministrazione, infatti, si è costituita. Una decisione ipotizzata fin da quando gli sviluppi dell’inchiesta sui dossier edilizi finiti nel mirino dei magistrati facevano pensare che si sarebbe arrivati qui. La scelta per tutelare l’ente, dopo l’arresto e il rinvio a giudizio dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico, Antonio Colombo e di otto imprenditori al centro di un sistema rodato, secondo l’ipotesi della Procura brianzola. Nuovo capitolo nell’indagine che scuote il borgo alle porte di Monza da giugno dell’anno scorso. Un fulmine a ciel sereno per l’amministrazione comunale, estranea ai fatti, ma bersagliata dall’opposizione di centrodestra che ne ha sempre chiesto la testa dal punto di vista politico.