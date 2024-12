Secoloditalia.it - Migranti, un’altra Ong si arrende al governo Meloni: “Geo Barents” ritira la nave. E Schlein va in Albania

Incompatibile con le nuove norme delsul soccorso aiin acque internazionali. La Geodi ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (MSF), conclude le sue operazioni nel Mediterraneo centrale e annuncia il ritiro della sua. Con rammarico, con accuse al, con numeri che a detta della Ong dimostrerebbero l’utilità della sua azione., la “Geo” annuncia la fine della sua attivitàCon oltre 12.675 persone soccorse – informa una nota della Ong – e le 190 operazioni di salvataggio effettuate da giugno 2021, Msf annuncia la fine delle operazioni “per colpa di leggi assurde e insensate, dal decreto Piantedosi del gennaio 2023 al suo inasprimento del dicembre 2024. Msf tornerà in mare il prima possibile per salvare vite nel Mediterraneo centrale e “per testimoniare e denunciare le violazioni commesse contro le personedall’Italia, gli stati membri dell’Unione europea a altri attori”, afferma Juan Matias Gil, capomissione di MSF per la ricerca e il soccorso in mare.