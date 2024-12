Ilfattoquotidiano.it - Manovra, c’è la norma “anti-Renzi”: divieto per i parlamentari di ricevere compensi da fuori Ue. Furiosa Iv: “Esproprio sovietico”

Arriva ilper membri del governo,, euroe presidenti di Regione di “svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti pubblici o privati non aventi sede legale o operativa nell’Unione europea”. Il governo inserisce nellalaribattezzata ““, che impedirà, tra gli altri, al leader di Italia viva di percepire i lautiper consulenze e conferenze versati dal regime saudita di Mohammed bin Salman (grazie ai quali, nel 2022, ha dichiarato redditi per oltre 3,2 milioni).Una proposta quasi identica era già contenuta in un emendamento di Fratelli d’Italia, che però fissava un tetto di cinquantamila euro agli emolumenti. Ora, invece, la modifica approvata dal governo e firmata dai relatori introduce untotale, come quello chiesto l’anno scorso da una proposta di legge del Movimento 5 stelle.