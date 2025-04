Trump Zelensky vertice nella basilica di San Pietro La foto storica Due sedie un miracolo immagine riaccende la speranza

Trump e Zelensky si sono visti per una quindicina di minuti nella basilica di San Pietro: all'interno della cattedrale anche un breve incontro con Starmer e Macron. Per il leader Usa anche un breve incontro con la premier italiana Xml2.corriere.it - Trump-Zelensky, vertice nella basilica di San Pietro. La foto storica | Due sedie, un miracolo: l'immagine riaccende la speranza Leggi su Xml2.corriere.it si sono visti per una quindicina di minutidi San: all'interno della cattedrale anche un breve incontro con Starmer e Macron. Per il leader Usa anche un breve incontro con la premier italiana

Ucraina, strappo Trump-Zelensky gela l’Ue: vertice tra leader in un clima da emergenza - (Adnkronos) – Lo strappo tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, consumato in diretta mondiale dallo Studio Ovale venerdì scorso, fa tremare l’Europa, spiazzata dalla pesantissima reazione del presidente americano e del suo vice, protagonisti di uno scontro inaspettato con il numero uno ucraino. Nel Vecchio Continente e tra i suoi leader si respira così un clima da emergenza, tra pressioni a Kiev e inviti alla calma e alla riconciliazione tra le due parti, nella speranza che il rapporto si possa ricucire a breve termine e senza troppi danni. 🔗ildenaro.it

L’idea della Meloni per mettere d’accordo Trump e Zelensky: vertice Ue-Usa ad aprile - La premier Giorgia Meloni, oggi (2 marzo), a Londra, avanzerà la proposta di un summit atlantico per il prossimo aprile. Nella sua idea ci sarebbe, però, prima un incontro bilaterale con Trump. L’idea di Giorgia Meloni è quella di un vertice tra Europa e Usa tra marzo e aprile, per fermare la guerra in Ucraina, ovviamente, cosa subordinata alla partecipazione del presidente americano Donald Trump. 🔗dayitalianews.com

Trump-Zelensky faccia a faccia a San Pietro: foto storica e speranza di pace - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si siedono uno davanti all'altro all'interno della basilica di San Pietro. Non sarà il primo ... 🔗iltempo.it

