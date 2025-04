Meteo l’Italia e l’arrivo dell’anticiclone africano

l’Italia si prepara ad accogliere l’anticiclone africano, portatore di sole e caldo, dopo un passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo Mattia Gussoni, Meteorologo di www.iLMeteo.it, nelle prossime ore, mentre le ultime piogge si allontanano dal Sud Italia, un nuovo fronte instabile si avvicina al Nordovest. In serata, le precipitazioni interesseranno le Alpi e le Prealpi piemontesi.Domenica, una perturbazione proveniente dalla Francia e diretta verso il Mar Tirreno porterà a un peggioramento diffuso al Nordovest, in Sardegna e, nel pomeriggio, anche in Toscana, Umbria, Lazio e parte della Campania. Sono previsti temporali e un calo delle temperature, rendendo la giornata particolarmente instabile.All’inizio della prossima settimana, una bassa pressione sul Tirreno manterrà l’atmosfera instabile sulle Isole Maggiori e al Centro-Sud, mentre l’anticiclone subtropicale inizierà a guadagnare terreno al Nord. Ilfogliettone.it - Meteo, l’Italia e l’arrivo dell’anticiclone africano Leggi su Ilfogliettone.it si prepara ad accogliere l’anticiclone, portatore di sole e caldo, dopo un passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo Mattia Gussoni,rologo di www.iL.it, nelle prossime ore, mentre le ultime piogge si allontanano dal Sud Italia, un nuovo fronte instabile si avvicina al Nordovest. In serata, le precipitazioni interesseranno le Alpi e le Prealpi piemontesi.Domenica, una perturbazione proveniente dalla Francia e diretta verso il Mar Tirreno porterà a un peggioramento diffuso al Nordovest, in Sardegna e, nel pomeriggio, anche in Toscana, Umbria, Lazio e parte della Campania. Sono previsti temporali e un calo delle temperature, rendendo la giornata particolarmente instabile.All’inizio della prossima settimana, una bassa pressione sul Tirreno manterrà l’atmosfera instabile sulle Isole Maggiori e al Centro-Sud, mentre l’anticiclone subtropicale inizierà a guadagnare terreno al Nord.

Cosa riportano altre fonti

Meteo Italia: Sole fino a sabato, poi piogge in arrivo da domenica 13 aprile - Meteo Italia, prossimi giorni: bel tempo e temperature in aumento fino a sabato, poi da domenica 13 aprile arriva una perturbazione con piogge al Nord e nuvole al Centro-Sud. Nord Italia Fino a sabato 12 aprile, il Nord godrà di condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in aumento. Tuttavia, a partire da domenica 13 aprile, è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, soprattutto nelle regioni nord-occidentali. 🔗dayitalianews.com

Gelo totale, Italia in ginocchio: meteo da brividi in arrivo - Dopo alcune settimane di clima piuttosto mite, l’inverno torna a farsi sentire: il meteo preannuncia l’arrivo del gelo su diverse regioni italiane Più di qualcuno, forse, visto un mese di gennaio specialmente nella seconda parte insolitamente ‘caldo’, aveva immaginato che quest’anno l’inverno sarebbe durato piuttosto poco e che fossimo già in vista di un clima ... Leggi tutto L'articolo Gelo totale, Italia in ginocchio: meteo da brividi in arrivo sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Cambia il meteo: in arrivo forti temporali e nubifragi su mezza Italia e neve anche a bassa quota, ecco dove - Piogge intense fino a temporali e nubifragi dalla fine della settimana e per tutta la prossima: il quadro del meteo in Italia, cambia tutto 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Previsioni meteo: ecco il ritorno dell’Anticiclone, stravolgerà il tempo sull’Italia; Meteo: Pioggia Stop, è arrivato l'ennesimo ribaltone, i dettagli; Meteo: grandi manovre dell’Anticiclone e arriverà il primo freddo; Capodanno 2025 con l’Anticiclone delle Azzorre: sole e nebbie per l’Italia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Meteo, l’anticiclone porta sole e caldo in tutta l’Italia - In serata, le precipitazioni interesseranno le Alpi e le Prealpi piemontesi. Domenica, una perturbazione proveniente dalla Francia e diretta verso il Mar Tirreno porterà un peggioramento diffuso al ... 🔗livesicilia.it

Meteo: Caldo Africano in arrivo sull'Italia, ecco quando - ANTICICLONE AFRICANO PRONTO A FAR SCHIZZARE LE TEMPERATURE! Dopo un mese di aprile piuttosto dinamico caratterizzato dal passaggio di numerose perturbazioni e diffusa instabilità, il nostro Paese sta ... 🔗ilmeteo.it

Previsioni meteo infauste: tra piogge residue e anticiclone in arrivo - Le previsioni meteo in Italia per i ponti del 25 aprile e 1° maggio: dal maltempo residuo all’arrivo dell’anticiclone. Con l’arrivo dei ponti di primavera, l’attenzione degli italiani si concentra sul ... 🔗msn.com