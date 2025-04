Quanto dura DOOM The Dark Ages Quanti livelli ha il gioco Risponde Bethesda

DOOM: The Dark Ages, id Software promette la campagna più lunga, completa e spettacolare mai realizzata nella storia del franchise. Hugo Martin, Game Director, ha confermato che il nuovo capitolo conterà ben 22 livelli, segnando un’importante crescita rispetto ai precedenti giochi. Tra nuove armi, nemici feroci e mondi inesplorati, The Dark Ages punta a ridefinire l’esperienza dello shooter frenetico che ha fatto scuola.Lo sviluppatore ha rivelato sul PlayStation Blog, che DOOM: The Dark Ages sarà il capitolo più ricco della serie, con una longevità stimata attorno alle 20 ore, ben superiore alle 11,5 ore di DOOM (2016) e alle 14,5 ore di DOOM Eternal. Il Cosmic Realm, inedita ambientazione ispirata a un immaginario lovecraftiano, offrirà scenari ciclopici da esplorare, arricchiti da nuove minacce come il Cosmic Baron, un brutale avversario capace di parare proiettili e sferrare attacchi psionici devastanti. Game-experience.it - Quanto dura DOOM: The Dark Ages? Quanti livelli ha il gioco? Risponde Bethesda Leggi su Game-experience.it Con: The, id Software promette la campagna più lunga, completa e spettacolare mai realizzata nella storia del franchise. Hugo Martin, Game Director, ha confermato che il nuovo capitolo conterà ben 22, segnando un’importante crescita rispetto ai precedenti giochi. Tra nuove armi, nemici feroci e mondi inesplorati, Thepunta a ridefinire l’esperienza dello shooter frenetico che ha fatto scuola.Lo sviluppatore ha rivelato sul PlayStation Blog, che: Thesarà il capitolo più ricco della serie, con una longevità stimata attorno alle 20 ore, ben superiore alle 11,5 ore di(2016) e alle 14,5 ore diEternal. Il Cosmic Realm, inedita ambientazione ispirata a un immaginario lovecraftiano, offrirà scenari ciclopici da esplorare, arricchiti da nuove minacce come il Cosmic Baron, un brutale avversario capace di parare proiettili e sferrare attacchi psionici devastanti.

Quanti livelli ha DOOM The Dark Ages? Facciamoci un'idea sulla longevità - Le ultime dichiarazioni di id Software permettono di farci un'idea sulla longevità di DOOM The Dark Ages in relazione agli altri episodi della serie. 🔗msn.com

