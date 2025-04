Rissa ad Amici 24 tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo 8220Ignorante mi sono fatto il c8221 interviene Maria De Filippi

Amici 24. Nel corso della puntata del 26 aprile, scoppia un'accesa lite tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Leggi su Fanpage.it Volano stracci al Serale di24. Nel corso della puntata del 26 aprile, scoppia un'accesa lite traLo.

“Ho visto il pelo nero e me lo sono trovato addosso. Un dolore forte, mi sono mancate le forze”. Gatto precipita dal terzo piano in testa ad un’ex concorrente di Amici - Zita Fusco, ex allieva e aspirante attrice della prima edizione di “Amici”, si è ritrovata improvvisamente in ospedale dopo che un gatto nero di sette chili le è piombato in testa dal terzo piano, mentre era in fila davanti a una pasticceria di Milano. “Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene”, ha raccontato al quotidiano Il Piccolo. Il marito, presente al momento dell’incidente, ha descritto il suono dell’impatto come “un mattone caduto giù”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ad Amici Emanuel Lo Spiazza: Critiche Pungenti alle Ballerine! - Ad Amici cresce la tensione: Emanuel Lo ha espresso giudizi durissimi sulle ballerine, scatenando la reazione del pubblico. Ecco che cosa è accaduto! Con l’avvicinarsi del Serale, gli allievi si preparano a entrare nella fase più importante della competizione. In questi giorni, le squadre stanno prendendo forma, e una delle più attese è quella guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ribattezzata Cucca-Lo. 🔗gossipnews.tv

Ad Amici 24 la prof Pettinelli lancia un guanto di sfida ad Antonia, lei: “Sembro un clown, non sono io” - La prof Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida ad Antonia, da eseguire contro Trigno, in vista della prossima puntata del Serale. Scoperto il brano (Fenomeno di Fabri Fibra), la cantante ha subito reagito: "Non sono credibile, mi vedo con un naso rosso e la parrucca da clown".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chiara o Trigno, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Colpo di scena tra i fidanzati: spoiler sul ballottaggio - Eliminato Amici 24, chi è tra Chiara e Trigno al sesto serale? Uno spoiler sul ballottaggio svela chi è uscito tra i due fidanzati ... 🔗ilsussidiario.net

Nicolò in crisi ad Amici 24? Ballottaggio e critiche: finale a rischio?/ Discussione tra Pettinelli e Zerbi - Nicolò, è bufera ad Amici 24: "Non ha futuro nella musica", dice Zerbi. Pettinelli insorge e lo scontro divide anche il web! Cos'è successo? 🔗ilsussidiario.net