Sabatini rivela L’addio all’Inter è stata la scelta peggiore della mia carriera non me lo perdonerò mai

Sabatini, il dirigente sportivo è tornato sull'addio all'Inter: le sue dichiarazioni

Walter Sabatini, noto dirigente sportivo ed ex direttore tecnico dell'Inter, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che hanno riacceso i riflettori sul suo addio al club nerazzurro. Ai microfoni di TeleLombardia, Sabatini ha condiviso i suoi pensieri e sentimenti riguardo la fine della sua avventura all'Inter e le ragioni che lo hanno portato a prendere questa difficile decisione.

LE PAROLE DI Sabatini – «Addio all'Inter? La scelta più sbagliata fatta nella mia carriera, è un rammarico non mi perdonerò mai questa cosa. Sono abbastanza addolorato per questa scelta. Tutte le squadre sono migliorabili, lo è anche il Real Madrid, anche se è imbottito di campioni. Il Napoli ha fatto bene a cedere Kvaratskhelia, ha fatto cassa per i prossimi due anni.

