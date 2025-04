Cadono dal tetto di un casolare 14enne muore 13enne gravissimo

Ilgiornale.it - Cadono dal tetto di un casolare: 14enne muore, 13enne gravissimo Leggi su Ilgiornale.it Tragedia a Mazara del Vallo (Trapani), nel lungomare San Vito. I due giovani erano entrati in un ex stabilimento vinicolo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due ragazzini cadono dal tetto di un casolare, uno morto sul colpo: tragedia nel Trapanese - Tragedia in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo. Due ragazzini stavano giocando sul tetto di un casolare abbandonato, quando il tetto ha ceduto: uno dei due giovani è morto sul colpo, l'altro è stato trasportato in ospedale ed è in gravissime condizioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cadono da tetto casolare 14enne muore, gravissimo 13enne - Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due di 14 anni è deceduto sul colpo, mentre l'altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. 🔗quotidiano.net

Mazara del Vallo, due ragazzini cadono dal tetto di un casolare: morto uno, gravissimo l’altro - Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo sul lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due ragazzini, di 14 anni, è deceduto sul colpo, mentre l’altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Articolo in aggiornamento L'articolo Mazara del Vallo, due ragazzini cadono dal tetto di un casolare: morto uno, gravissimo l’altro proviene da Open. 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cadono da tetto casolare 14enne muore, gravissimo 13enne; Trapani, cadono da tetto casolare: 14enne muore, gravissimo 13enne; Cadono dal tetto di un casolare: 14enne muore, 13enne gravissimo; Mazara del Vallo, cadono dal tetto di un casolare: muore a 14 anni, grave un tredicenne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mazara del Vallo (Trapani), ragazzini cadono da tetto casolare: muore 14enne, gravissimo un 13enne - Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei ... 🔗msn.com

Cadono dal tetto di un casolare, muore un 14enne, gravissimo un 13enne - È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due di 14 anni è deceduto sul colpo, mentre l'altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. 🔗ansa.it

Ragazzini cadono dal tetto di un casolare abbandonato a Mazara del Vallo: morto un 14enne, gravissimo l'amico - Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara ... 🔗ilmessaggero.it