Muller non c’è solo la MLS su di lui Mourinho lo vuole in Turchia Le ultime

Muller: salutato il Bayern Monaco a fine stagione si è fatto avanti Jose Mourinho Dopo l’annuncio del suo addio al Bayern Monaco, Thomas Muller continua a essere al centro di numerose voci di mercato. Il campione tedesco, simbolo dei bavaresi con 747 presenze e 248 gol in . Calcionews24.com - Muller, non c’è solo la MLS su di lui: Mourinho lo vuole in Turchia! Le ultime Leggi su Calcionews24.com Rimane ancora un mistero il futuro di Thomas: salutato il Bayern Monaco a fine stagione si è fatto avanti JoseDopo l’annuncio del suo addio al Bayern Monaco, Thomascontinua a essere al centro di numerose voci di mercato. Il campione tedesco, simbolo dei bavaresi con 747 presenze e 248 gol in .

