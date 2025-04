Clair Obscur Expedition 33 è un capolavoro per stampa e pubblico è il gioco con la media voto più alta del 2025

Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistato il mondo videoludico, diventando rapidamente il miglior gioco del 2025 secondo stampa e pubblico. Con una media voto di 92/100 da parte della stampa specializzata ed uno strabiliante 9.7 dagli utenti su Metacritic — il più alto mai registrato sulla piattaforma — il JRPG di Sandfall ha sorpreso tutti. Questo straordinario risultato lo proietta direttamente verso il titolo di Game of the Year.Il successo di Clair Obscur: Expedition 33 su Metacritic nasce dalla capacità di Sandfall di proporre un'esperienza JRPG raffinata, emozionante e innovativa, capace di incantare sia i giocatori che la critica internazionale. Attualmente, il titolo condivide la vetta delle recensioni del 2025 con Blue Prince, altra rivelazione dell'anno, mentre supera altre uscite importanti come Split Fiction (91/100), Monster Hunter Wilds (88/100), The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (90/100) e Assassin's Creed Shadows (81/100).

