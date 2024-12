Mamma uccisa dal tir resta ai domiciliari l’assassino | Consapevole di quel che aveva fatto

Leggi su Dayitalianews.com

aidi Rocio Espinoza Romero. Il gip ha convalidato il fermo per l’autista del tir che, a Milano, ha ucciso la giovanementre stava attraversando le strisce pedonali coi suoi gemellini all’interno di un passeggino doppio.Il 24enne alla guida del mezzo pesante si è poi dato alla fuga.Incensurato, era arto due giorni fa per omicidio stradale con l’aggravante dell’omissione di soccorso.Nell’interrogatorio davanti al giudice nel carcere di San Vittore, Monteleone si è avvalso della facoltà di non rispondere. “È ancora troppo provato e poco lucido. Risponderà nel suo interesse nell’interrogatorio con il pm”, ha spiegato il suo avvocato, Mario Mongelli.L’incidente “è avvenuto alle 9:44” dell’11 dicembre e, dall’analisi del cellulare, risulta che Francesco Monteleone ha effettuato “quattro tentativi di chiamata al padre in rapida successione (9:51, 10:00, 10:04, 10:32)”.