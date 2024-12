Dilei.it - Make up per le feste? Con questi prodotti la parola d’ordine è brillare

Leggi su Dilei.it

Se c’è una cosa che caratterizza lee il periodo natalizio che stiamo per vivere, è che tutto, ma proprio tutto, deve. E se per le decorazioni e gli addobbi sono le luci a illuminare qualunque cosa, quando si parla di-up per lesono ieffetto shimmer, dal finish satinato e glossy a dettare legge. Insomma,che abbiano come filo conduttore la capacità di far risplendere il nostro volto di una luce impossibile da non amare all’istante.Cheusare per realizzare un-up per leChe si tratti di un blush, di una palette di ombretti o di un rossetto, quindi, quello che conta e che il finish deivadano a creare un effetto brillante sul volto, optando per dei colori delicati e nude se si vuole sfoggiare un trucco più minimal e soft, o per cromie più strong se oltre avi va anche di stupire per il carattere del-up scelto.