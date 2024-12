Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: miglior tempo per la 4×50 sl mista dell’Italia! Alle 17.30 le finali con Quadarella

IL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINOORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA11.40. Per il momento è tutto, l'appuntamento è per questo pomeriggio17.30 per la quarta sessione di. Grazie per averci seguito e buona giornata. A più tardi11.39: Sparuta ma importante presenza azzurra nelle gare di questa mattina. Molto bene le due staffette: addiritturaper lastile liberoe terzoper una 4×200 stile libero che si può inserire nel giro delle medaglie. Bene anche Stefanì e Busa che hanno centrato l'obiettivo minimo dell'ingresso in semifinale. Una delusione Elena Capretta fuori dsemidei farfalla11.38. La vittoria nella seconda serie va alla statunitense Cox con il crono di 15'41?29 e dunque sarà questo ilda battere nella serie di questo pomeriggio11.