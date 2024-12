Tuttivip.it - “Grazie, ora il Grande Fratello vola”. Alfonso ce l’ha fatta: due nuovi concorrenti vip che spaccano

Dopo giorni di speculazioni, arriva la conferma ufficiale: Stefania Orlando ed Eva Grimaldi varcheranno nuovamente la porta rossa del. Il reality show di Canale 5, che nelle ultime settimane ha vistosconvolgere gli equilibri della Casa, si prepara a un ulteriore colpo di scena con l’ingresso delle due amatissime ex partecipanti.Le voci sul loro ritorno hanno iniziato a circolare da giorni, scatenando curiosità e aspettative tra i fan del programma. Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, che si erano fatte apprezzare nelle precedenti edizioni per il loro carisma e la loro determinazione, torneranno sotto i riflettori per una nuova avventura. La conferma è arrivata attraverso un promo ufficiale del, che ha annunciato l’ingresso delle due protagoniste durante la diretta di lunedì sera.