Classifica reti Inter generale | Thuram fa il vuoto podio condiviso

in cima allamarcatori nerazzurra non è una novità ma lestagionali in casanon sono solo quelle della formazione di Inzaghi. Lavede un’essante bagarre proprio sulalle spalle dell’attaccante francese, che oggi dominaMILANO – In attesa che venga allestita la seconda squadraUnder-23 in Serie C sono tre le principali squadre del Football Clubnazionale Milano impegnate in stagione. Due prime squadre (maschile e femminile) e una primavera U20 (maschile). Sono ben 112 lenerazzurre finora segnate da quarantadue tesserati diversi. Scopriamo chi è in cima a ogni singolama soprattutto cosa ne viene fuori da quellacapocannoniere: quasi doppiato il capitano Lautaro MartinezPRIMA SQUADRA MASCHILE – L’di Simone Inzaghi ha messo a segno 41in stagione finora tra Serie A (34) e UEFA Champions League (7).