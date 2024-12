Terzotemponapoli.com - Chiariello: Gli sfascisti sono ridicoli ed a loro dico: “Vergognatevi!”

: Il Napoli se vince a Udine può rimettersi subito in corsa, se deraglia si aprirà una crisi poiché sarebbe la terza sconfitta in dieci giorni Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito un estratto -riportato da TuttoNapoli.Net- delle parole di Umberto: “Domani è uno snodo cruciale della stagione. Conte i guai se li è un po’ cercati da solo facendo in campionato un sorta di all-in contro la Lazio e snobbando completamente e strategicamente la Coppa Italia, optando per un cambio integrale e totale della formazione. Conte si è assunto i suoi rischi e purtroppo gli è andata male.Napoli-Lazio è stata una partita da 0 a 0 con un Lazio un po’ più brillante che ha vinto grazie al talento di Noslin e al gol di Isaksen.