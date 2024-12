Quotidiano.net - Boccardelli, 'rivoluzione intelligenza artificiale alla Luiss'

Leggi su Quotidiano.net

"Quest'anno accademico si apre all'insegna dell'innovazione tecnologica e dell'artificial intelligence per l'università. Per il sistema universitario in generale, e per lain particolare, sarà una grandedi contenuti, di curricula universitari, ma anche di strumenti per la formazione e la crescita degli studenti". Lo afferma il rettore della, Paolo, a margine della cerimonia di apertura dell'anno accademico.spiega che un certificato digitale di AI literacy sarà obbligatorio per tutti i laureati magistrali e saranno rinnovati i curricula dei corsi di studio per approfondire "come utilizzare l'nella finanza, nel marketing o nei processi di policy making all'interno delle istituzioni". "Lada sempre è un'istituzione votataformazione della classe dirigente.