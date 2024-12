Oasport.it - Biathlon, Dorothea Wierer in top10 nella sprint di Hochfilzen nonostante 2 errori. Preuss spunta a sorpresa

Leggi su Oasport.it

La 7.5 kmfemminile disputata ad, in Austria, ha aperto la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di: la vittoria è andata alla tedesca Franziska, che ha preceduto la transalpina Sophie Chauveau e la norvegese Karoline Offigstad Knotten. Tra le azzurre la migliore è stata, nona, bene anche Hannah Auchentaller, 12ma. A punti pure Michela Carrara, 28ma, e Samuela Comola, 37ma, infine si sono qualificate alla pursuit di domani anche Beatrice e Martina Trabucchi, rispettivamente 50ma e 55ma.Successo della teutonica Franziska, cheun errore in piedi si impone in 21’06?0, andando a precedere due atlete con 10/10 al tiro: la transalpina Sophie Chauveau chiude alla piazza d’onore a 7?7, mentre la norvegese Karoline Offigstad Knotten sale sul gradino più basso del podio a 10?1.