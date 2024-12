Anteprima24.it - Angri, possesso di cocaina e ricettazione: arrestato un 40enne

Tempo di lettura: 2 minutiNel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nel pomeriggio dello scorso 5 dicembre, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha tratto in arresto D.M. classe 84, in quanto trovato indi sostanza stupefacente del tipo, suddivisa in 5 panetti, per un peso lordo complessivo pari a grammi 5.644.La sostanza, risultata positiva a narcotest, è stata rinvenuta nell’autovettura in uso al medesimo a seguito di perquisizione personale e veicolare d’iniziativa eseguita all’atto di un controllo di Polizia effettuato nel Comune di(SA), nei pressi del domicilio dell’.La perquisizione, estesa al predetto domicilio, ha consentito, inoltre, di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo lordo pari a grammi 263,5, (anch’essa positiva a narcotest), nonché targhe e parti di auto risultate compendio di furto; per quest’ultimo rinvenimento il soggetto è stato deferito in stato di libertà per il reato di