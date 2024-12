Ilrestodelcarlino.it - “Abusata per sei anni dal cognato”, il racconto choc della ragazzina

Fermo, 13 dicembre 2024 – E’ accusato di aver abusato sessualmentesorellinamoglie per ben sei. Per questo motivo un 25enne di origini cinesi residente a Montegranaro, difeso dagli avvocati Chiara Arcangeli e Michela Romagnoli, è comparso davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo, presieduto dal giudice Mila Bondi Ciutti, per rispondere del reato di violenza sessuale plurima e continuata su minorenne. Il processo si è aperto con l’audizione dei testimonipubblica accusa rappresentata dal procuratore capo Raffaele Iannella. E’ emerso così un contesto di degrado familiare piuttosto complesso, in cui si sarebbero consumati gli abusi in questione. L’indaginepolizia era scattata quando lanon aveva nemmeno compiuti 14e frequentava ancora la scuola media, ma le violenze sarebbero iniziate molto prima, quando la vittima aveva appena 8