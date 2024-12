Secoloditalia.it - Zuckerberg diventa trumpiano: Meta dona un milione di dollari per la cerimonia di insediamento

Sorpresa, pure Markto un aperto sostenitore dild Trump. O, per lo meno, ne èto un finanziatore:hato undial fondo per ladi inaugurazione del presidente eletto. L’indiscrezione, che era stata rivelata dal Wall Street Journal, è stata ora confermata dalla social media company. La notizia arriva alcune settimane dopo che il Ceo, Mark, ha cenato con Trump a Mar-a-Lago, in un incontro definito “cordiale e amichevole”, con cui sembrano essere state messe alle spalle le tensioni tra il tycoon e il fondatore di Facebook che dal primo mandato si sono trascinate fino ai mesi scorsi. Ancora a marzo, infatti, Trump definiva il social media di“un nemico del popolo” a luglio prometteva che una volta alla Casa Bianca avrebbe “mandato in prigione per molto tempo i frodatori di elezioni: sappiamo chi siete, gli– avvertiva – stiano attenti”.