Quotidiano.net - Volata finale a Sanremo Giovani: sono otto per quattro posti

Leggi su Quotidiano.net

Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie:loro i sei finalisti di, ai quali si uniscono Maria Tomba e Etra da Area. Si sfideranno mercoledì 18, in prima serata su Raiuno con la doppia conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, per conquistare iin palio per le Nuove Proposte di2025. Intanto, sulla vicenda dell’obbligo di gara per il festival deciso dal Tar, senza più l’affidamento diretto alla Rai, il Comune diha annunciato che ricorrerà al Consiglio di Stato "per continuare a tutelare il Comune in tutte le sedi". Tornando ai finalisti: arrivano da nord e da sud, spaziano tra i generi musicali, vanno dai 21 anni di Angelica Bove ai 25 di Mew, Etra e Vale LP ma hanno molto in comune: la voglia di "arrivare" alla gente, di far passare il proprio messaggio, ognuno il suo, e una certa ritrosia verso i social ("una macchina che ti può uccidere") che non ti aspetteresti tra la generazione Z.