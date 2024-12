Lettera43.it - Stellantis sul futuro di Mirafiori: «Non chiuderà, sarà la casa della nuova 500»

Nonostante i continui stop alla produzione e un presente sempre più incerto per i lavoratori dello stabilimento,non solo nonma avrà unroseo. O almeno è questo quello che accadrà nelle intenzioni di. A rivelarlo è stato Jean-Philippe Imparato, il responsabile dell’Enlarge Europe del gruppo italo-francese, che ha incontrato i sindacati a Torino nella giornata del 12 dicembre. Come riportato da La Presse, Imparato ha spiegato: «Pernessuna estinzione. Non si estinguerà. Abbiamo un Piano per ildello stabilimento, che ci consente di guardare al 2032 e al 2033. Aarriverà la 500 ibrida a novembre del 2025». Ma la novità è che anche «lagenerazione500fatta a».Il logo di(Getty Images).Imparato: «La crisi è di tutto il settore»Imparato ha anche parlato del colloquio avuto con i vertici delle sigle sindacali a Torino.