Siria il prigioniero liberato dal carcere di Assad dall’inviata della Cnn | Oh mio Dio c’è luce! – Il video

«Mio Dio, c’è la. C’è la!». Sono queste le parole di undel regime di Bashar al-che dopo mesi in cella è statoin diretta durante un servizioCnn girato a Damasco. L’inviatatestata statunitense, Clarissa Ward, stava realizzando un reportage su una prigione segreta del regime rovesciato negli scorsi giorni dai ribelli. Mentre esplorava le celle, la giornalista ha notato un uomo nascosto sotto una coperta. Il, emaciato e disorientato, era stato abbandonato. Da giorni si trovava nella cella senza cibo, acqua o. Ignorava completamente che il regime difosse caduto.December 12, 2024 «Stai con me»«Sono un civile», ha dichiarato spaventato, alzando le mani in segno di resa. «Stai con me, stai con me», ha ripetuto diverse volte ilstringendosi alla giornalista.