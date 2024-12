Ilgiorno.it - Sì alla passerella verso treni e autobus

Leggi su Ilgiorno.it

A breve per i residenti sarà più facile, ma soprattutto più sicuro, raggiungere la stazione ferroviariaBruciata e anche le fermate dei mezzi pubblici che percorrono l’ex statale Vigevanese sulla tratta Abbiategrasso-Milano. La sindaco Ada Rattaro (nella foto) ieri era nella sede di Città Metropolitana per sottoscrivere un accordo per la realizzazione, in prossimità della strada provinciale "Binasco-Vermezzo", di un nuovo percorso ciclopedonale costituito da unaa scavalco sia del Naviglio Grande sia della ex statale. L’opera, comprendente anche i percorsi di accesso e le rampe di scale utili a collegare la nuovacon le fermate dell’, avrà un costo di 2,4 milioni. Città metropolitana contribuirà con un milione mentre la Regione sosterrà l’opera con 700mila euro.