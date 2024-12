Secoloditalia.it - Report, scatta l’inchiesta sull’audio tra Sangiuliano e la moglie. Ranucci nei guai

Leggi su Secoloditalia.it

La puntata didi domenica scorsa, durante la quale è stata trasmessa tra l’altro una conversazione privata tra l’ex ministro Gennaroe la, Federica Corsini, finisce all’attenzione di due procure: quella di Torre Annunziata e quella di Roma. Secondo quanto riferito dal Mattino, dopo i due distinti esposti presentati dai legali die Corsini, la procura campana ha aperto un fascicolo per i reati di captazione abusiva di una conversazione privata e rivelazione di atti coperti da segreto d’ufficio. L’ipotesi è che l’audio della conversazione possa essere stato registrato da Maria Rosaria Boccia a Pompei e poi sia finito alla redazione disulla diffusione dell’audio trae laIl legale di, Silverio Sica, ha confermato che un esposto è stato presentato anche a Roma, “già competente per il procedimento penale in corso, nonché al Garante per la protezione dei dati personali per quanto di competenza”.