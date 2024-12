Ilrestodelcarlino.it - Renato Serra ai Nazionali. Le silver si fanno valere

Continua a essere ricco di soddisfazioni il percorso delle giovani promesse della ginnastica artistica cheriferimento al gruppodella ‘’ Cesena, realtà la cui prima squadra milita invece nel campionato di serie A potendo contare su atlete di livello interazionale. Pure le aspiranti del campionesse del settorestanno in ogni caso raccogliendo ottimi risultati, come dimostrano i tanti podi conquistati lo scorso fine settimana nell’ambito dei campionati‘winter edition’ andati in scena a Rimini. Dal 5 all’8 dicembre in riviera si sono infatti date appuntamento atlete provenienti da tutto il Paese, diverse per categorie e fasce di età, impegnate nell’assalto alle medaglie tricolori. Missione pienamente compiuta da parte del gruppo cesenate, che per l’occasione è stato rappresentato da 35 ginnaste, dagli 8 ai 16 anni, giunte alla competizione forti della preparazione ricevuta dalle due insegnanti Florina Corpadean e Ilaria Briccolani, che le seguono costantemente durante tutto l’anno e che hanno fatto sentire la loro importante presenza anche in occasione del grande evento riminese.