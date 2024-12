Ilprimatonazionale.it - Prato sintetico vs prato naturale: quale scegliere per il tuo giardino?

La scelta trarappresenta un passaggio cruciale per chi desidera uncurato e accogliente. Entrambi offrono vantaggi specifici, ma differiscono notevolmente in termini di manutenzione, durata e costo.Il, in particolare, si distingue per la sua capacità di garantire e mantenere un aspetto verde tutto l’anno, senza le complessità associate ad un. Tuttavia, la decisione finale dipende dalle esigenze individuali e dal tipo di utilizzo del.Manutenzione:vsUno degli aspetti più rilevanti nella scelta tra i due tipi diè la manutenzione. Unrichiede un impegno costante: irrigazione regolare, concimazioni periodiche, taglio settimanale e trattamenti per prevenire erbacce o malattie.