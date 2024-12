Ilfattoquotidiano.it - Parlare o no con i ribelli al potere in Siria? Il rebus degli Stati Uniti. Ma “non immischiarsi” come vorrebbe Trump sembra impossibile

Altra crisi. Altra ragione di affanno. Altra vicenda dagli esiti in larga parte sconosciuti. La caduta del regime di Bashar al-Assad pone una serie di sfide nuove, e di difficile gestione, all’amministrazione Usa. Il governo americano non ha ovviamente mai nutrito alcuna simpatia per Assad. Il suo crollo così repentino, che Joe Biden ha definito “un fondamentale atto di giustizia”, rischia però di far esplodere la situazione, con effetti profondamente negativi sulla politica americana nell’area. Al momento, la strategia di Washington appare volta a contenere gli effetti della crisi. Potrebbe non bastare. Anche perché sono glistessi alla soglia di sommovimento profondo: l’uscita di scena di Biden; l’entrata alla Casa Bianca di Donald.Va anzitutto ricordato che Washington non ha un’ambasciata a Damasco – gli uffici consolari sonochiusi nel 2012 –, ma soltanto un ufficio delegato agli affarini presso l’ambasciata statunitense in Turchia.