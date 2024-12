Quotidiano.net - Non è un cinema per giovani. Redditi sotto la soglia di povertà

Leggi su Quotidiano.net

A guardare i colossal al, i red carpet stellari e griffati, e i super contratti hollywoodiani, sembra che l’industria delsia tutta rose e fiori. E invece questo mondo penalizza molto iautori, i cuisono addiritturaladi. A prescindere dall’impegno (puoi essere bravissimo, aver studiato anni, fatto molte esperienze ed essere richiestissimo), quando lavori come autore non è il talento, né il gender gap a pesare a fine mese – in alcuni casi l’essere donna si può anche rivelare un vantaggio – ma l’età. Lo dicono i dati: solo il 25% degli under 35 riesce ad avere un reddito al di sopra delladidi 15mila euro l’anno. Nello specifico, isceneggiatori guadagnano mediamente 12.229 euro l’anno, ma il 50% di loro non arriva neppure a 5mila.