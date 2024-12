Maximall Pompeii a Torre A sabato 14 l’apertura del centro commerciale esperienziale più grande del Sud

Leggi su Ildenaro.it

Apre al pubblico14 dicembreAnnunziata, l’ambizioso progetto di Irgen RE Group, che con una GLA di 50.000 mq (misura, in metri quadri, della superficie utile, ndr) è destinato a diventare ilpiùdel Sud Italia: un investimento di oltre 200 milioni di euro con l’obiettivo di rigenerare l’area e produrre ricchezza per comunità e territorio. Sono infatti già previste circa 1.500 assunzioni, senza contare la creazione di nuovi posti di lavoro derivanti da infrastrutture, attività e servizi non direttamente legati alla struttura.Il progetto segna anche l’esordio in Italia della label low cost Lefties brand ammiraglia del gruppo spagnolo Inditex, ora un marchio a sé che offre una proposta di jeans, vestiti e accessori con prezzi accessibili.