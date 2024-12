Ilgiorno.it - Leroy Merlin ricerca 40 nuove figure professionali a Milano e in Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 dicembre 2024 –Italia è alladi 40da inserire nel ruolo di addetto vendita giardino in, presso i negozi situati nelle province di, Bergamo, Brescia, Como, Pavia. “Le ricerche sono aperte per il ruolo di addetto vendita giardino, con contratto stagionale oppure nei weekend. I nuovi assunti avranno l'opportunità di seguire un percorso di on-boarding e formazione personalizzato per sviluppare competenze tecniche e approfondire la conoscenza dei prodotti” fa sapere l’azienda. “Per i ruoli previsti, l’inserimento delle risorse selezionate sarà supportato da percorsi di formazione continua, pensati per favorire la crescita professionale e interna attraverso programmi di sviluppo e avanzamento di carriera. In aggiunta, avranno l’opportunità di usufruire di benefit aziendali, la possibilità di partecipare ai risultati aziendali, oltre all’accesso a scontistiche e convenzioni – aggiunge l’azienda -.