Tpi.it - Il Gruppo FS investirà oltre 100 miliardi di euro nei prossimi 5 anni

Leggi su Tpi.it

IlFS100dineicinqueper accompagnare la crescita dell’Italia, ampliando inl’offerta commerciale per i passeggeri, optando per un nuovo modello di business per il trasporto merci, puntando sullo sviluppo internazionale e valutando una serie di iniziative strategiche, tra cui nuove forme di finanziamento.Il Piano Strategico 2025-2029, presentato oggi, 12 dicembre 2024, dall’amministratore delegato e direttore generale del, Stefano Antonio Donnarumma, alla presenza del presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, Tommaso Tanzilli, e del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, prevede una profonda trasformazione aziendale, confermando l’pa come mercato domestico dell’azienda.Ilpunta a rafforzare la resilienza della rete ferroviaria e stradale, migliorare la qualità del servizio, supportare il completamento delle infrastrutture e a promuovere una mobilità sempre più sostenibile.