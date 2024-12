I 15 migliori originali Netflix del 2024

Leggi su Cinefilos.it

I 15delè una sorta di centro di raccolta per tutto ciò che si può desiderare di guardare. Il servizio offre film, programmi televisivi, documentari, serie per bambini e tutto ciò che si può vedere in streaming. Il nome del servizio di streaming è persino entrato a far parte del linguaggio popolare, in quanto “and chill” è diventato una parola d’ordine per indicare che ci si sta dando da fare.Tuttavia, quando si guarda davvero ain streaming, si rimane stupiti dall’ampia scelta. Sebbene sia possibile accedere a qualsiasi cosa tramite lo streamer, esiste una selezione specifica di film e spettacoli televisiviche lo streamer stesso produce. Questo è il sottoinsieme di contenuti da cui abbiamo tratto i seguenti 15 titoli.