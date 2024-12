Quotidiano.net - Forze armate Kiev, 'necessarie decisioni non convenzionali'

"Le battaglie nella città di Pokrovsk, nella provincia di Donetsk, sono eccezionalmente dure e richiedono ai vertici militari ucraini di prenderenon". Lo ha affermato - come riportano i media locali - il comandante delleucraine, Oleksandr Syrskyi, al termine di una visita alla 38/a Brigata di Marina separata, che opera in prima linea in quel settore. Secondo Syrskyi, "l'esercito ucraino è svantaggiato, soprattutto in termini di manodopera: le truppe russe superano in numero le unità ucraine e stanno mandando avanti tutte ledisponibili". Il comandante non ha spiegato quali tipo dinonsonoin questa fase del conflitto, ma ha detto che una priorità è di consegnare sufficienti quantità di munizioni alla prima linea.