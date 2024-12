Oasport.it - Federica Brignone insoddisfatta: “Non mi sono piaciuta, devo sciare più sciolta”

Finita nell’album dei ricordi la seconda prova cronometrata della discesa femminile, nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino che sancirà lo Speed Opening per le ragazze delle nevi. A Beaver Creek (Stati Uniti) le atlete stanno cercando di mettere insieme più informazioni possibili per arrivare poi il giorno delle gare al meglio delle proprie possibilità. Ricordiamo che il 14 dicembre andrà in scena la discesa e il 15 il superG con in palio i punti.Quest’oggi è stata la svizzera Lara Gut a realizzare i miglior tempo. La detentrice della Coppa del mondo, messo alle spalle un problema a un ginocchio che l’ha condizionata in questa primissima parte di stagione, ha siglato il tempo di 1’31?87. Tuttavia, si può sorridere anche in casa Italia visto quanto fatto vedere da Sofia Goggia, che si è classificata in seconda posizione a 67 centesimi dalla svizzera.