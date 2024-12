Bergamonews.it - Don Matteo, MasterChef, Odio l’estate o Geppi Cucciari? La tv del 12 dicembre

Per la prima serata in tv, giovedì 12alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, prenderà il via la nuova edizione di “Italia”. A giudicare i piatti, a valutare i comportamenti dei cuochi in brigata e a scegliere chi merita di entrare nella Masterclass di quest’anno torna la giuria formata dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.Valuteranno le tecniche, seguiranno il comportamento e le creazioni culinarie dei cuochi consigliandoli e aiutandoli, ma soprattutto organizzeranno, episdopo epis, le prove dalle quali emergerà il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia.Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don”, con Raoul Bova e Nino Frassica. Il Maresciallo Cecchini vede che sua nipote si comporta in modo strano e il ritrovamento di un test di gravidanza lascia pensare che possa essere incinta.